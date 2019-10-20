Момент жесткого ДТП автобуса и трамвая в Петербурге попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru появилась запись момента жесткого ДТП автобуса и трамвая, которое произошло вечером 20 октября в Петербурге.

В Петербурге маршрутный автобус с людьми пролетел трамвай и перевернулся. Авария затруднила движение транспорта на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе в Красносельском районе Северной столицы.

На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Как сообщил 5-tv.ru пресс-секретарь Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга, в аварии пострадали 13 человек. Травмы, полученные участниками ДТП нельзя назвать тяжелыми, детей среди пострадавших в ДТП нет.