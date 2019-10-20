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  4. Момент жесткого ДТП автобуса и трамвая в Петербурге попал на видео

Момент жесткого ДТП автобуса и трамвая в Петербурге попал на видео

, 19:03 Эксклюзивное видео 325

Авария произошла на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе в Красносельском районе Северной столицы.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилась запись момента жесткого ДТП автобуса и трамвая, которое произошло вечером 20 октября в Петербурге.

В Петербурге маршрутный автобус с людьми пролетел трамвай и перевернулся. Авария затруднила движение транспорта на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе в Красносельском районе Северной столицы.

На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Как сообщил 5-tv.ru пресс-секретарь Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга, в аварии пострадали 13 человек. Травмы, полученные участниками ДТП нельзя назвать тяжелыми, детей среди пострадавших в ДТП нет.

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Момент жесткого ДТП автобуса и трамвая в Петербурге попал на видео

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