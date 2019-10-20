Лидер Rammstein выпустил клип на песню Ich weiss nicht

Лидер группы Rammstein Тилля Линдеманна выложил в сети клип на композицию Ich weiss nicht. Это сольный проект музыканта, ранее исполнитель порадовал фанатов новым синглом, а теперь опубликовал видеоряд к произведению.

Песня исполняется на немецком языке, несмотря на то, что дебютный альбом группы Lindemann под названием Skills in Pills был записан на английском языке.

По мнению поклонников, проект напоминает по своему звучанию что-то среднее между Rammstein и Pain.

Музыку для сольного проекта Тилля написал швед Петер Тэгтгрен, который является создателем Pain и Hypocrisy.

Релиз нового альбома проекта назначен на 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода в свой день рождения опубликовала совместное фото с Линдеманном.