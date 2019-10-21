Дженнифер Лопес заметили на улицах Нью-Йорка в свадебном платье

Дженнифер Лопес изрядно удивила жителей Нью-Йорка своим появлением на улице в свадебном платье, ведь торжество с ее возлюбленным Алексом Родригесом запланировано лишь на конец года, пишет Starhit.ru

Однако интригу раскрыли довольно быстро. Дело в том, что голливудская звезда сейчас снимается в фильме «Женись на мне», который соответственно повествует о свадебной теме. Зрители увидят картину летом 2020 года. Лопес играет там певицу-невесту, которая перед свадьбой узнает, что жених ей изменяет. Тогда героиня решается на отчаянный шаг и просит первого встречного парня жениться на ней.

Некоторые поклонники язвительно заметили, что эта роль может стать «репетицией» перед свадьбой самой Лопес.

Уже известно, что к алтарю актрису и певицу поведет сын ее жениха, с которым Дженнифер нашла общий язык.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес узнала о смерти тети за пять минут до концерта в Москве.