  1. Пятый канал
  4. Дженнифер Лопес заметили на улицах Нью-Йорка в свадебном платье

Дженнифер Лопес заметили на улицах Нью-Йорка в свадебном платье

, 6:54 Фото 96

Голливудская актриса снимается в фильме «Женись на мне».

Фото: www.globallookpress.com / Simona Chioccia

Дженнифер Лопес изрядно удивила жителей Нью-Йорка своим появлением на улице в свадебном платье, ведь торжество с ее возлюбленным Алексом Родригесом запланировано лишь на конец года, пишет Starhit.ru

Однако интригу раскрыли довольно быстро. Дело в том, что голливудская звезда сейчас снимается в фильме «Женись на мне», который соответственно повествует о свадебной теме. Зрители увидят картину летом 2020 года. Лопес играет там певицу-невесту, которая перед свадьбой узнает, что жених ей изменяет. Тогда героиня решается на отчаянный шаг и просит первого встречного парня жениться на ней.

Некоторые поклонники язвительно заметили, что эта роль может стать «репетицией» перед свадьбой самой Лопес.

Уже известно, что к алтарю актрису и певицу поведет сын ее жениха, с которым Дженнифер нашла общий язык.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес узнала о смерти тети за пять минут до концерта в Москве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

8:19
Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции
8:14
Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов
8:04
Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании
8:04
Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников
7:55
Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны
7:45
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев