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  4. Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке

Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке

, 6:17 Фото 304

Продюсер признался подписчикам, что очень любит Москву.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин поделился с поклонниками кадрами с прогулки по Москве вместе с женой — певицей Валерией.

Продюсер объяснил, что променад было решено устроить после ужина в ресторане, который недавно открыл его друг. Поводом для прогулки стала теплая погода, которая в последние дни установилась в столице.

Instagram @prigozhin_iosif

«Погода шикарная, как бы задержать ее до конца ноября? Обожаю сегодняшнюю Москву как никогда», — делится он.

В комментариях поклонники отметили, что Иосиф и Валерия выглядят на снимках счастливыми и для многих своих фанатов являются примером крепкого брака и настоящей любви.

«Смотрю и восхищаюсь вами, царит любовь и благополучие. От вас веет теплом. Да хранит вас Бог».

«Какие вы красивые! Гармоничные! Я хочу так же с мужем взрослеть и не терять этот блеск в глазах, глядя друг на друга! Между вами искры летают! Счастья вам!», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодого Иосифа Пригожина в очках и толстовке сравнили с Элджеем.

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