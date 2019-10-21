Водитель маршрутки, протаранившей трамвай, пытался проскочить на «красный»

16 петербужцев, которые пострадали после столкновения маршрутки с трамваем, продолжают оставаться в больнице.

По словам медиков, угрозы для их жизни нет. Все случилось накануне вечером. Водитель автобуса пытался проскочить на красный, но не успел. От сильнейшего удара машина перевернулась. В этот момент в салоне находились 20 человек.

Не пострадали только четверо. Они вместе с другими очевидцами оказывали людям первую помощь.

«На балконе была, услышала это самое грохнуло. Смотрю, маршуртка столкнулась. Громко было, хлопок был звон», — рассказала очевидица.

Пассажиры трамвая не пострадали. В причинах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое детей пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Петербурге.