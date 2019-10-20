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  4. Трое детей пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Петербурге — фото

Трое детей пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Петербурге — фото

, 20:28 Видео 241

Одному ребенку девять лет, еще двоим по четырнадцать. Пострадавшие несовершеннолетние доставлены в больницу.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; ГУ МВД

В жесткой аварии маршрутного автобуса и трамвая в Красносельском районе Санкт-Петербурга пострадали трое несовершеннолетних.

Как сообщает ТАСС, из шестнадцати человек, получивших травмы в результате ДТП на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе, оказалось трое детей.

«Среди пострадавших — трое детей. Одному ребенку — девять лет. Двум другим — по четырнадцать», — цитирует агентство городской главк МЧС.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с трамваем маршрутка перевернулась.  В трамвае пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента столкновения пассажирского автобуса и трамвая в Северной столице.

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