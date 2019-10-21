Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом

Москва готова инвестировать миллиарды долларов на развитие африканских государств. Об этом рассказал президент Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка. Он пройдет 24 октября в Сочи.

На встречу приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений.

Накануне переговоров в интервью агентству ТАСС Владимир Путин подчеркнул: Москва нацелена на развитие общих экономических интересов и сотрудничество в противодействии таким острым для Африки проблемам, как миграция, нищета, наркоторговля и терроризм.

«Сегодня действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем тридцатью африканскими странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Конечно, часть ее передается на безвозмездной основе. Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира. Инициаторами сотрудничества зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок. Отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом, в том числе и в Сирии», — сказал Путин.

Президент также добавил, что между Москвой и африканскими государствами существуют давние партнерские отношения. Россия регулярно направляет гуманитарную помощь и помогает в развитии сферы здравоохранения.

По словам Владимира Путина, борьба с бедностью и болезнями соответствует интересам России.

Кроме того, Москва предоставляет африканским странам и финансовую помощь. Но, как подчеркнул президент, все кредиты выдаются на общих условиях: под проценты и обязательно с возвратом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил, что Россия готова к конкуренции за сотрудничество с Африкой.