Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом

Москва готова инвестировать миллиарды долларов на развитие африканских государств. Об этом рассказал президент Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка. Он пройдет 24 октября в Сочи.
На встречу приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений.
Накануне переговоров в интервью агентству ТАСС Владимир Путин подчеркнул: Москва нацелена на развитие общих экономических интересов и сотрудничество в противодействии таким острым для Африки проблемам, как миграция, нищета, наркоторговля и терроризм.
Президент также добавил, что между Москвой и африканскими государствами существуют давние партнерские отношения. Россия регулярно направляет гуманитарную помощь и помогает в развитии сферы здравоохранения.
По словам Владимира Путина, борьба с бедностью и болезнями соответствует интересам России.
Кроме того, Москва предоставляет африканским странам и финансовую помощь. Но, как подчеркнул президент, все кредиты выдаются на общих условиях: под проценты и обязательно с возвратом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил, что Россия готова к конкуренции за сотрудничество с Африкой.