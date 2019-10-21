Как задержали знаменитую кассиршу, обокравшую банк на 11 миллионов рублей 10 лет назад

Громкое дело о татарских Бонни и Клайде движется к финалу.

Спустя десять лет оперативники наконец вышли на след кассира, которая вынесла из банка 11 миллионов рублей и пропала. Преступница попалась на другом ограблении и накануне ее арестовали.

Имя Розы стало известно всей стране в 2009 году. Тогда, она — простая кассирша, вынесла из банка в Казани гигантскую сумму. Портрет Аглемзяновой висел в каждом отделе полиции страны, а она просто исчезла.

О том, что преступница все это время скрывалась на северо-западе страны, стало известно пять лет назад. Аглемзянова, вместе с двумя сообщниками напала на почтальонов, которые развозили почту и пенсии по Ленинградской области.

Сообщника Розы Аглемзяновой тогда ранили и задержали, а неуловимая кассирша снова сбежала. Но исчезнуть навсегда не получилось.

О развязке одного из самых дерзких преступлений Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержана кассирша, подозреваемая в краже 11 млн рублей из банка 10 лет назад.