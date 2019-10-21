Шойгу заявил о тюрьмах без охраны в Сирии из-за турецкой операции

США могут развернуть в Европе и Юго-Восточной Азии свои ударные ракетные комплексы, которые были запрещены договором РСМД. Об этом заявил Сергей Шойгу на форуме по безопасности, который в эти минуты проходит в Китае.

Министр обороны подчеркнул: Россия выступает против действий Вашингтона, которые приведут к новой гонке вооружений и росту напряженности. Опасная ситуация создалась сейчас и в Сирии. Из-за боевых действий Турции против курдов, как отметил Шойгу, на свободе оказались террористы.

«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — заявил Шойгу.

Помогают боевикам — опять же Соединенные Штаты. Об этом заявили участники массового митинга, который накануне прошел в сирийском Алеппо. Так, американские военные на вертолетах экстренно эвакуировали жен радикалов из лагеря беженцев Аль-Холь.