Стало известно, где похоронят музыкального критика Сергея Соседова

Сергея Соседова могут похоронить на Перепечинском кладбище

Музыкального критика и журналиста Сергея Соседова могут похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области. Об этом представитель его семьи сообщил РИА Новости.

«Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском кладбище», — рассказал собеседник агентства.

Дата прощания с журналистом пока не называется. Она будет зависеть от того, когда тело Соседова доставят в российскую столицу.

Ранее в окружении музыкального критика сообщили, что он умер в возрасте 58 лет после падения с лестницы.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работал в газете «Вечерняя Москва» и сотрудничал с другими изданиями как музыкальный обозреватель.

Широкую известность журналисту принесло участие в телевизионных проектах. Он входил в состав жюри шоу «X Factor», «Суперстар!» и «Ты — суперстар!», преподавал и комментировал события российской и зарубежной музыкальной индустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти журналиста и музыкального критика Сергея Соседова. О последних обстоятельствах трагедии рассказала его мать Антонина Петровна.

По ее словам, сначала она не поверила новости о гибели сына и решила, что с ней связались мошенники. Позже женщине сообщили, что Соседов получил тяжелую травму после падения с лестницы в гостинице.

Как рассказала Антонина Петровна, информацию ей передал продюсер Виктор Николаевич. По его словам, после падения Соседову вызвали скорую помощь и доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Перед поездкой критик отправился в Нерюнгри через Благовещенск, где должен был принять участие в работе жюри конкурса. Мать журналиста призналась, что переживала из-за дальней дороги и просила сына отказаться от поездки.

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