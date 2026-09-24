Лавров провел серию встреч с иностранными коллегами на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с представителями нескольких государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 24 сентября сообщается на сайте МИД РФ.

С главой внешнеполитического ведомства Бразилии Мауро Виейрой российский министр обсудил состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Бразильский дипломат рассказал о подготовке к всеобщим выборам в стране.

«Россия и Бразилия — страны с многовековыми историческими традициями — придерживаются единой позиции в части важности бережного отношения к страницам истории и недопустимости их вольных трактовок», — говорится в сообщении.

Во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом стороны обсудили положение дел в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая подготовку министерской встречи в Лугано.

С главой МИД Тринидада и Тобаго Шоном Соберсом Лавров говорил о расширении сотрудничества. Российская сторона также выразила готовность к диалогу после избрания республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Кроме того, Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств Алжира Ахмедом Аттафом и Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.