«Боюсь одиночества и нищеты»: Соседов откровенно говорил о старости и страхах

Сергей Соседов признавался в страхе одиночества и бедности в старости

Журналист и телеведущий Сергей Соседов, ушедший из жизни в возрасте 58 лет, признавался, что больше всего боялся остаться в старости без поддержки и средств к существованию. Об этом он рассказывал в интервью режиссеру Валерии Гай Германике.

Соседов верил, что рядом с ним обязательно окажется человек, который не позволит ему остаться одному. Свою надежду критик объяснял тем, что и сам никогда не бросал окружающих.

«Почему-то я верю, что кто-то будет, что я один не останусь, потому что я вот никого не оставлял. Я почему-то верю, что меня тоже не оставят», — говорил журналист.

При этом телеведущий не скрывал тревоги, связанной с будущим. Главными страхами он называл одиночество и бедность.

«Я сказал, что боюсь больше всего одиночества и нищеты в старости», — признавался Соседов.

По словам критика, люди, с которыми он общался, уверяли его, что он не останется без помощи и не будет нуждаться.

«Не думайте, что вы будете умирать один и где-то вас выбросят на улицу в нищете. Нет, вы не будете в нищете. Будет у вас и человек. Деньги. Не скажу, что вы будете богаты, но нищим вы не будете», — передавал Соседов услышанные им слова.

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