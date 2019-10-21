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  4. Повара московских ресторанов провели мастер-клас для военных кулинаров

Повара московских ресторанов провели мастер-клас для военных кулинаров

, 14:03 16

По словам представителей Минобороны, один из главных атрибутов суровой армейской службы — грубая солдатская пища — уже в ближайшее время уйдет в прошлое.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Как говорится — «война войной, а обед по расписанию». В подмосковном Алабино провели мастер-класс для военных кулинаров. Шеф-повара лучших столичных ресторанов делились с военнослужащими секретами мастерства. Например, как правильно и быстро приготовить уху и борщ, картофель с говядиной «по-кремлевски», рулет из гречневой каши и свинины, запеченную утку и другие изысканные блюда русской кухни. По словам представителей Минобороны, один из главных атрибутов суровой армейской службы — грубая солдатская пища — уже в ближайшее время уйдет в прошлое.

«Основа деятельности это приведение организации питания до ранга ресторации, чтобы все наши столовые были сравнимы по качеству, по ассортименту практически с ресторанами…» — рассказал начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации полковник Сергей Нихельман.

По мнению чиновников, ресторанное меню в солдатской столовой может привлечь в армию еще больше новобранцев. Особенно из тех семей, где обеды и ужины не отличаются особым разнообразием.

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