Повара московских ресторанов провели мастер-клас для военных кулинаров

Как говорится — «война войной, а обед по расписанию». В подмосковном Алабино провели мастер-класс для военных кулинаров. Шеф-повара лучших столичных ресторанов делились с военнослужащими секретами мастерства. Например, как правильно и быстро приготовить уху и борщ, картофель с говядиной «по-кремлевски», рулет из гречневой каши и свинины, запеченную утку и другие изысканные блюда русской кухни. По словам представителей Минобороны, один из главных атрибутов суровой армейской службы — грубая солдатская пища — уже в ближайшее время уйдет в прошлое.

«Основа деятельности это приведение организации питания до ранга ресторации, чтобы все наши столовые были сравнимы по качеству, по ассортименту практически с ресторанами…» — рассказал начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации полковник Сергей Нихельман.

По мнению чиновников, ресторанное меню в солдатской столовой может привлечь в армию еще больше новобранцев. Особенно из тех семей, где обеды и ужины не отличаются особым разнообразием.