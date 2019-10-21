В центре Турина загорелся входящий в список ЮНЕСКО комплекс XVII века

Архитектурный комплекс «Каваллерицца реале» загорелся утром в центре Турина в Италии. Известно, что возгорание началось на крыше.

Через некоторое время пожарным удалось справиться с огнем. Как видно на кадрах с места ЧП выгорела часть крыши и несколько комнат. По оценкам экспертов здание приченен значительный ущерб.

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Как сообщает Rainews.it, полиция Италии предполагает, что это был поджог. На месте работают следователи и специалисты. О пострадавший сообщений не поступало.

«Каваллерицца реале» — архитектурный комплекс XVII века. В те времена Турин был столицей Савойского герцогства. Комплекса считается одним из образцов архитектуры барокко и был включен в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО вместе с другими королевскими дворцами Савойской династии в Турине и его окрестностях.