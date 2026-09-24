Обломки БПЛА повредили строения нефтебазы в Ростовской области
Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Административные строения нефтебазы в Кагальницком районе получили повреждения после падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты были сбиты в Таганроге и Неклиновском районе. Подробности последствий этих инцидентов губернатор не уточнил.
Слюсарь отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Возгораний на территории нефтебазы также зафиксировано не было.
В настоящее время на местах работают сотрудники специальных служб. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения обломков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область погиб один человек. Еще четверо жителей получили травмы различной степени тяжести.
Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о последствиях атаки и отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб, специалисты продолжают собирать информацию о произошедшем.
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