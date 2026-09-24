Обломки БПЛА повредили строения нефтебазы в Ростовской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия.

Обломки БПЛА повредили здания нефтебазы Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Административные строения нефтебазы в Кагальницком районе получили повреждения после падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты были сбиты в Таганроге и Неклиновском районе. Подробности последствий этих инцидентов губернатор не уточнил.

Слюсарь отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Возгораний на территории нефтебазы также зафиксировано не было.

В настоящее время на местах работают сотрудники специальных служб. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения обломков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область погиб один человек. Еще четверо жителей получили травмы различной степени тяжести.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о последствиях атаки и отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб, специалисты продолжают собирать информацию о произошедшем.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 сент
Силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Россией
23 сент
За ночь силы ПВО России сбили 514 беспилотников ВСУ
22 сент
В Тамбовской области из-за последствий атаки БПЛА отменили занятия в школе
22 сент
В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель
22 сент
Силы ПВО за ночь уничтожили 297 беспилотников ВСУ над регионами России
22 сент
Силы ПВО за ночь сбили свыше 70 дронов ВСУ над Ростовской областью
21 сент
СК возбудил дело о теракте: член УИК пострадал при атаке дрона под Брянском
21 сент
Песков: Киев безуспешно пытался сорвать выборы в РФ
21 сент
Силы ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника
20 сент
ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
84.40
0.33 96.74
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
«Он знает, где семья»: пасынка Усольцева заподозрили в причастности к исчезновению
9:07
Поставили точку: стало известно состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге
8:59
«А запашок-то есть»: как Ярмольник избежал штрафа за вождение в нетрезвом виде
8:50
Армия России ударила по телекоммуникационным центрам и объектам ВПК Украины
8:50
Круг общения сужается: почему после 40 исчезают друзья и где найти новых
8:45
Что ждет человека после смерти? Священник развеял 5 мифов о рае и аде

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен