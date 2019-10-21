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«Ювентус» — «Локомотив»: Чего ждать, на что надеяться и где смотреть?

, 13:45 23

«Локомотиву» предстоит дважды сыграть с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов. После этого во многом и станет ясно, на что могут рассчитывать «железнодорожники» в розыгрыше главного еврокубка.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Лига Чемпионов 101

На какой путь встанет «паровоз»?

Сборная России решила главную задачу на сезон, досрочно пробившись в финальную стадию Евро-2020. Теперь все внимание футбольных болельщиков страны на международной арене будет приковано к выступлению отечественных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. К главному континентальному турниру интерес, понятное дело, выше, тем более, что в нем, как ни парадоксально, российские представители пока выступают намного удачнее, чем в Лиге Европы. Однако в ближайшие две недели ситуация может кардинально измениться — в том планет, что в Лиге чемпионов нам вряд ли стоит рассчитывать на продолжение успешного выступления. Судите сами: «Зениту» предстоит двойное рандеву с одним из лидеров Бундеслиги «Лейпцигом», «Локомотиву» же выпало два раза сыграть с незнающим усталости штамповать «скудетто» «Ювентусом».

Первый матч с сильнейшим клубом Италии москвичи проведут уже в ближайший вторник вечером на арене «Альянц-Ювентус», ответный — 6 ноября в Черкизове. Сражение в Турине станет настоящим испытанием для дружины Юрия Семина. К слову, «Палыч» лично присутствовал на субботней игре Серии А, в котором «Юве» принимал «Болонью» (2:1), и своими глазами видел, как «бьянко-нери» могут добиваться победного результата, даже если игра у команды не идет. К тому же, «Локо» испытывает перманентные кадровые проблемы, с начала сезона ни разу не выйдя на поле в оптимальном составе. По-прежнему не здоров один из братьев Миранчуков — тот, что Антон, залечивает повреждение нападающий Федор Смолов, а в недавнем матче с «Ахматом» получил серьезную травму и его партнер по атакующей линии Лука Джорджевич. Не играл в Грозном и захворавший Гжегож Крыховяк. А если вспомнить, что уже давно в лазарете находится Джефферсон Фарфан, становится очевидным — в созидании у «Локо» огромные трудности.

Юрий СеминЮрий Семин. Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Впрочем, в схожем положении «путейцы» подходили и к выездной встрече с «Байером», но в Леверкузене «Локомотив» посрамил скептиков и одержал победу со счетом 2:1. Однако, при всем уважении к клубу из Германии, он — далеко не «Ювентус», и в Турине немцы в нынешнем розыгрыше уже успели потерпеть разгромное поражение 0:3.

Что говорит статистика?

Итальянские команды — самые неудобные из всех возможных соперников для россиян. В общей сложности мы друг с другом выясняли отношения ровно 60 раз, из них брали верх только в 11-ти случаях при 16-ти ничейных результатах и 33-х поражениях. Причем чаще всех представителям Аппенин из наших клубов противостоял именно «Локомотив» — он успел сразиться с шестью коллективами — «Ювентусом», «Ромой», «Лацио», «Миланом», «Интером» и почившим в бозе «Палермо». И только в споре с «Интернационале» у «красно-зеленых» положительный баланс личных встреч, они умудрились даже разгромить миланцев со счетом 3:0 в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2003/04. Однако, что касается противостояния непосредственно с «Ювентусом», то в этом плане «железнодорожникам» похвастаться особо нечем. Эти противники встречались друг с другом в 1/32 финала Кубка УЕФА розыгрыша 1993/94, и это был дебют столичного коллектива на европейской арене. В столице «Локо» дал бой грозным итальянцам, уступив всего 0:1, но в ответной игре, состоявшейся на уже несуществующем стадионе «Делле Альпи», хозяева крупно победили 3:0 и без осложнений прошли по турнирной сетке дальше. Примечательно, что 26 лет назад, как и сейчас, «Локомотив» тренировал Семин, а в основном составе «старой синьоры» в обоих матчах выходили Массимо Каррера и Антонио Конте.

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На российских просторах «Ювентус» вообще чувствует себя, как в родной стихии. Помимо Москвы, туринцы в разное время гостили в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, и ни в одном из матчей на нашей земле они не пропустили в свои ворота. А единственным клубом из России, которому удалось не уступить «Юве», оказался «Зенит», который в ЛЧ-2008/09 сыграл с ним вничью 0:0 на «Петровском».

С верой в чудо и недооценку

Безусловно, итальянцы будут считаться фаворитами в обоих матчах с «Локо», а уж в родных стенах — тем более. Однако нельзя сказать, что нынешняя «старая синьора» неуязвима. «Ювентус», пусть и привычно лидирует в Серии А, но в этом сезоне испытывает серьезное давление со стороны дышащего в спину «Интера», а в Лиге чемпионов «черно-белые» уже успели потерять очки в гостевой встрече с «Атлетико». «Юве» сейчас переживает период становления команды, летом ее возглавил новый тренер — Маурицио Сарри, у которого до этого не получилось с «Челси», и его назначение неоднозначно было воспринято болельщиками «бьянконери».

Маурицио СарриМаурицио Сарри. Фото: PA Wire/PA Images

В таких условиях можно рассчитывать на то, что Роналду сотоварищи по ходу сезона обязательно будут спотыкаться, причем неоднократно. Так почему бы «Локомотиву» не поставить подножку грозному сопернику, который наверняка будет свысока посматривать на своего менее статусного оппонента? В этих двух обстоятельствах — нестабильности и недооценке со стороны гранда — и кроятся шансы россиян на успех, на превосходство или хотя бы относительное равенство в классе говорить, увы, не приходится.

Когда и где смотреть?

Оба матча «Локомотива» с «Ювентусом» в группе D Лиги чемпионов можно будет увидеть на канале Матч ТВ. Прямая трансляция из Турина начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени, в Москве эти команды встретятся 6 ноября, стартовый свисток — в 22:55.

Владимир Жарков

Тема:
Лига Чемпионов 101
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