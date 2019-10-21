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«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве

, 15:03 241

Известный актер был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за соучастие в преступлении.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Актер Игорь Петренко рассказал об убийстве, из-за которого он два с половиной года сидел в тюрьме по обвинению в соучастии.

«Я до сих пор не понимаю, что это было. Произошла трагическая история», — начал свой рассказ Петренко.

Он уточнил, что ему тогда было 14 лет. Его друг поступил на учебу в институт и завел бизнес с одногруппниками. У компании друзей скоро появились деньги, которые они тратили на радости взрослой жизни.

Однако затем у друга Петренко произошел конфликт с другими людьми — в его адрес начали поступать угрозы.

«Друг мой собрался в бой. Я как рыцарь тоже начал настраиваться», — цитирует актера сайт Teleprogramma.pro.

По его словам, на «стрелке» можно было обо всем договориться, однако встреча закончилась трагически. Друг Петренко убил человека — это произошло 13 декабря 1991 года.

«Я вышел через несколько дней на кухню и сказал себе: „Твоя жизнь закончилась"», — вспоминает актер.

Он добавил, что в течение долгого времени многие не понимали, выступает он в качестве свидетеля или обвиняемого. Суд над ним состоялся в 1997 году, когда Петренко уже учился на втором курсе института.

Сейчас Игорю Петренко 42 года. Он активно снимается в кино и принимает участие в телевизионных шоу. Зрители могли видеть его в лентах «Звезда» (2002 год), «Тарас Бульба» (2009), «Мы из будущего» (2010) и других.

В мае 5-tv.ru писал о свидетельствах того, что актер сошелся с бывшей женой. Игорь Петренко и Екатерина Климова вместе пришли на выпускной общего сына.

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