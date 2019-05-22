Снова вместе? Актеры Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вдвоем

Актриса Екатерина Климова воссоединилась со своим бывшим супругом и коллегой по цеху Игорем Петренко. Видеозаписи с совместным выходом пары в свет появились на странице артистки в Instagram.

В сторис на своей странице Климова опубликовала видеозаписи с выпускного их общего сына Корнея. В кадре Екатерина вместе с Петренко провели мальчика по школьной «красной дорожке». После Екатерина вместе с бывшим супругом вышла на сцену, где в хоре с другими участниками мероприятия исполнила вокальный номер торжественного концерта.

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О том, было ли это воссоединение только в связи с торжеством или пара собирается строить отношения повторно, ни сама Климова, ни Петренко не пояснили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Екатерины Климовой не понимают, как родившей четверых детей актрисе удается сохранять идеальную фигуру.