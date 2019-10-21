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Курсант во время выпускного сделал предложение своей девушке на глазах у всех

, 19:32 Эфирная новость 31

Счастливое событие произошло во время вручения офицерских погон и дипломов в Дальневосточном высшем военном училище.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Dirk Pagels/SULUPRESS.DE, 5-tv.ru

Выпускной в Дальневосточном высшем военном училище прошел по неожиданному сценарию.

После того, как 200 курсантов получили офицерские погоны и дипломы, на плацу начался бал. Но в какой-то момент после танца один из воспитанников училища опустился на колено перед своей девушкой и сделал ей предложение. Чем удивил не только избранницу, но и командование учебного заведения.

«Уважаемые гости, лейтенант предлагает руку и сердце…» — поприветствовал молодоженов ведущий церемонии.

Избранница офицера ответила согласием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как юноша сделал предложение своей девушке на глазах тысяч людей на «Тавриде-АРТ».

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