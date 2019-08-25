Юноша сделал предложение своей девушке на глазах тысяч людей на «Тавриде-АРТ»

Молодой человек романтично подошел к вопросу предложения руки и сердца своей девушке на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Крыму в районе Судака. Как сообщил РИА Новости представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков, «на фестивале царит творческая атмосфера, здесь человека со всех сторон окружает искусство и живописная природа».

« Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей, сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она ответила согласием », — рассказал он.

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» — стартовал 21 августа в Крыму. В его списке — сотни творческих проектов и почти 35 тысяч талантливых участников. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий, многочисленные выступления звезды эстрады.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что участники фестиваля «Таврида-АРТ» провели экологическую акцию.