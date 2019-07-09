Фото: Марки в честь встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР

Марки в честь встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в апреле этого года во Владивостоке выпустили в Северной Корее. Об этом сообщает посольство России в КНДР в Facebook.

«Здесь выпущены две марки, посвященные недавнему визиту председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в нашу страну и его встрече с президентом Владимиром Путиным. Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: „На память визита в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына“», — говорится в сообщении.

Также российское посольство опубликовало фотографию одной из марок с изображением лидеров двух стран.

Facebook / RusEmbDPRK