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Очевидцы сообщают о пожаре в НИИ Нефтехим в Санкт-Петербурге

, 18:01 53

Экстренные службы выехали на Железнодорожный проспект.

Фото: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva

Очевидцы сообщают о пожаре в НИИ Нефтехим в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из лабораторий.

Экстренные службы выехали на Железнодорожный проспект. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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