Очевидцы сообщают о пожаре в НИИ Нефтехим в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из лабораторий.
Экстренные службы выехали на Железнодорожный проспект. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Сегодня, 18:01 Происшествия 53
Экстренные службы выехали на Железнодорожный проспект.
Фото: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva
Очевидцы сообщают о пожаре в НИИ Нефтехим в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из лабораторий.
Экстренные службы выехали на Железнодорожный проспект. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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