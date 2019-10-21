Один человек погиб и один ранен в результате страшного огненного ДТП на Новоданиловской набережной в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, в районе дома 10 вечером понедельника столкнулись и загорелись автомобиль и мотоцикл. Очевидцы говорят, что при столкновении произошел взрыв, после чего и машину, и мотоцикл охватило пламя.

Сообщается также, что из-за аварии перекрыты две полосы движения в сторону центра столицы. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Подробности происшествия выясняются. Есть информация, что на месте найден рюкзак с водительским удостоверением на имя 39-летнего уроженца Магаданской области.

Ранее 7-tv.ru сообщал, что Instagram-модель и мотоблогер Елена Кузавини насмерть разбилась на мотоцикле под Киевом.