Директора недостроенной школы уволили в Дагестане

Новый скандальный поворот получила история со строительством школы в Дагестане. Чиновники сдали современную школу без столовой, актового зала и теплого туалета; дети вынуждены были учиться в недостроенном здании.

После выхода в эфир репортажа Пятого канала о проблемах в учебном заведении, ее директора за сказанную правду уволил глава района. Лишилась работы и супруга школьного директора. Все подробности — в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит «дагестанского Джокера» в сельскую школу попал на видео.