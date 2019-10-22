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  4. Директора недостроенной школы уволили в Дагестане

Директора недостроенной школы уволили в Дагестане

, 9:14 Эфирная новость 56

Чиновники так запугали сотрудников учебного заведения, что теперь они боятся сказать лишнего.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Новый скандальный поворот получила история со строительством школы в Дагестане. Чиновники сдали современную школу без столовой, актового зала и теплого туалета; дети вынуждены были учиться в недостроенном здании.

После выхода в эфир репортажа Пятого канала о проблемах в учебном заведении, ее директора за сказанную правду уволил глава района. Лишилась работы и супруга школьного директора. Все подробности — в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит «дагестанского Джокера» в сельскую школу попал на видео.

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