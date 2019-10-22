Похудевшая 49-летняя Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном платье

Американская певица, композитор и продюсер 49-летняя Мэрайя Кэри длительное время боролась с лишним весом. Очевидно поп-диве все-таки удалось побороть склонность к полноте.

Недавно исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала фанатам изрядно постройневшую фигуру. На кадрах звезда предстала в золотом полупрозрачном вечернем платье и серебристых туфлях на высокой танкетке. Образ дополнили необычные кольца в форме бабочек, украсившие пальцы знаменитости.

В комментариях к публикации многие поклонники Мэрайи Кэри отметили, что кумиру удалось избавиться от лишних килограммов. Похудевшая певица получила множество восхищенных комплиментов. Подписчики звезды восторгались ее соблазнительными изгибами и потрясающей внешностью. Видеоролик со стройной знаменитостью за сутки набрал около 300 тысяч просмотров.

«Заметно постройнела!»

«Королева!»

«Ангел!»

«Икона», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Мэрайи Кэри в купальнике восхитило пользователей.