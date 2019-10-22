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«Пекрасная гармония»: в Японии на престол взошел новый император

, 13:12 Эфирная новость 5

На торжественную церемонию прибыли делегаты 174-х стран. Вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ они пожелали императору долгих и счастливых лет жизни.

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Фото, видео: REUTERS/Edgar Su, 5-tv.ru

В Японии сегодня на престол взошел новый император — Нарухито. В истории страны Восходящего Солнца началась эра Рэйва — «Прекрасная гармония».

На торжественную церемонию прибыли делегаты 174-х стран. Вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ они пожелали императору долгих и счастливых лет жизни.

А предшествовали этой церемонии традиционные религиозные ритуалы. Нарухито посетил три храма. Там он просил благословения у богини Солнца, которая по преданию считается основательницей его рода. На этом торжества, посвященные интронизации, не заканчиваются.

Впереди — праздничные банкеты. Однако, парад, на котором император с супругой должны были приветствовать подданных, пришлось отменить — сегодня в Токио дождь. К тому же, власти хотят сначала устранить последствия мощного тайфуна «Хагиби».

К слову, это еще не последние удары стихии для страны Восходящего Солнца. Как сообщал ранее 5-tv.ru, сразу два урагана сформировались в районе Северных Марианских островов. Скорость каждого — свыше 130 километров в час. И каждый может спровоцировать новые ливни, наводнения и оползни.

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