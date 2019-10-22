Россияне выиграли в лотереи, но не забрали почти три миллиарда рублей

Россияне выиграли в лотереи, но не забрали 2,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного оператором по распространению билетов гослотерей «Столото».

Аналитики «Столото» определили суммарный размер выигрышей, которые лежат на специальные счета. Они лежат там в течение трех лет с момента проведения тиража. В течение этого срока победитель может потребовать свои деньги. Правда, после первых шести месяцев придется документально доказывать отсутствие возможности явиться ранее, уточняют «Известия».

Эксперты выяснили, что львиная доля (91,1%) невостребованных выигрышей приходится на суммы менее 150 рублей. Призы размером от 150 до 999 рублей забирают гораздо охотнее: таких на спецсчетах лежит всего 8,7% от общего объема. Выигрыши на суммы более одной тысячи рублей не забрали менее 1% победителей.

Из невостребованных выигрышей самым крупным стал на сумму десять миллионов рублей. В итоге приз направили в бюджет страны, поскольку с 2014 года все лотереи в России являются государственными.

Этим летом 5-tv.ru писал о жителе Карелии, выигравшем в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов рублей. На момент написания новости за призом он еще не явился.