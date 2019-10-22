Российский боец ММА Виталий Минаков не сможет сразиться с американцем Хави Айялой 26 октября, из-за проблем с визой в США. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

«Друзья, судя по всему, мой поединок с Хэви Аялой 26 октября не состоится. На сегодняшний день, мне не одобрена Виза в США. О причинах можно только догадываться», — написал он.

Instagram @vitalyminakov

Фанаты Минакова негодуют, большинство комментариев публикации не подлежат.

«Хэви заплатил, чтобы тебя не пустили»

«А может еще дадут в последний момент, чтобы нервы помотать… поэтому не расслабляйтесь…»

«Целее лицо будет», — пишут болельщики.

В интервью 5-tv.ru Виталий Минаков пояснил, что официально поединок не отменен, но по информации менеджера, его собираются заменить. По его словам, визы до сих пор нет, а вылетать на соревнование нужно не позже среды.

«У меня было продление визы рабочей, это было подано еще перед моей прошлой поездкой, перед прошлым поединком, несколько месяцев назад. И собеседование прошло уже недели три назад, если не больше. Обычно после собеседования сразу дают подтверждение визы через день, через два ты ее получаешь. Тем более в моем случае никаких предпосылок к тому, что будет задержка, не было, я все визы до этого получал», — сказал боец.

Он добавил, что документы направлены на перерассмотрение по неизвестной причине, а несколько дней назад пришли дополнительны вопросы, на которые Виталий уже ответил.

«В любом случае, если она будет одобрена сегодня-завтра, я уже не успеваю», — заключил Минаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние несколько месяцев США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам.