  1. Пятый канал
  4. Минаков снят с боя с Айялой из-за проблем с американской визой — интервью

Минаков снят с боя с Айялой из-за проблем с американской визой — интервью

, 17:24 Эксклюзивное интервью 22

Поединок должен был состояться в США 26 октября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @vitalyminakov

Российский боец ММА Виталий Минаков не сможет сразиться с американцем Хави Айялой 26 октября, из-за проблем с визой в США. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

«Друзья, судя по всему, мой поединок с Хэви Аялой 26 октября не состоится. На сегодняшний день, мне не одобрена Виза в США. О причинах можно только догадываться», — написал он.

Instagram @vitalyminakov

Фанаты Минакова негодуют, большинство комментариев публикации не подлежат.

«Хэви заплатил, чтобы тебя не пустили»

«А может еще дадут в последний момент, чтобы нервы помотать… поэтому не расслабляйтесь…»

«Целее лицо будет», — пишут болельщики.

В интервью 5-tv.ru Виталий Минаков пояснил, что официально поединок не отменен, но по информации менеджера, его собираются заменить. По его словам, визы до сих пор нет, а вылетать на соревнование нужно не позже среды.

«У меня было продление визы рабочей, это было подано еще перед моей прошлой поездкой, перед прошлым поединком, несколько месяцев назад. И собеседование прошло уже недели три назад, если не больше. Обычно после собеседования сразу дают подтверждение визы через день, через два ты ее получаешь. Тем более в моем случае никаких предпосылок к тому, что будет задержка, не было, я все визы до этого получал», — сказал боец.

Он добавил, что документы направлены на перерассмотрение по неизвестной причине, а несколько дней назад пришли дополнительны вопросы, на которые Виталий уже ответил.

«В любом случае, если она будет одобрена сегодня-завтра, я уже не успеваю», — заключил Минаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние несколько месяцев США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

17:49
«Мой король»: Феофилактова показала своего богатого возлюбленного
17:40
Терпящий бедствие траулер в Баренцевом море взят на буксир
17:31
«Все средства хороши»: бездетная финалистка «Голоса» задумалась об ЭКО
17:24
Минаков снят с боя с Айялой из-за проблем с американской визой — интервью
17:16
Лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи
17:09
Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев