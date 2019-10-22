Концерн «Калашников» обнародовал результаты разрушительного теста автомата нового поколения АК-12. Специалисты проверили оружие на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Согласно требованиям Минобороны, в таком нештатном режиме АК калибра 5,54 должен выдержать не менее 180 выстрелов.

Как видно на опубликованном на сайте Kalashnikov Media ролике, после 180 выстрелов из ствола шел легкий дымок, после 360 ствол раскалился и стал ярко-малинового цвета. Открытое пламя появилось после 500 выстрелов, но темп стрельбы при этом никак не изменился. Разрыв ствола специалист зафиксировал после 680 выстрелов. После этого пламя потушили, а автомат остудили и разобрали.

Итог: АК-12 выдержал 680 непрерывных выстрелов — это больше чем в три раза превышает норматив требований Минобороны. И почти на 100 выстрелов больше, чем выдержал при подобном тесте АК-74М. При этом оказалось, что крышка ствольной коробки, возвратный механизм, затворная рама с затвором, боевые упоры остались без изменений. Оплавились только цевье и накладка газовой трубки, а в районе большой антабки появилось отверстие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый АК-12 был принят на вооружение российской армии 29 января 2018 года.