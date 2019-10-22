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  4. «Черная пантера»: Льву Яшину — 90. Чем его опыт сейчас может помочь российскому футболу?

«Черная пантера»: Льву Яшину — 90. Чем его опыт сейчас может помочь российскому футболу?

, 20:33 Эфирная новость 12

Яшин для футбола, как Гагарин для космоса, или Пушкин для литературы. Он первый и пока единственный голкипер, который получил самую престижную награду — «Золотой мяч».

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Фото, видео: В.Шандрина / Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Льву Яшину — 90. В России началась череда мероприятий, посвященная юбилею легендарного вратаря.

Яшин для футбола, как Гагарин для космоса, или Пушкин для литературы. Он первый и пока единственный голкипер, который получил самую престижную награду — «Золотой мяч».

Он стал первым в стране вратарем, который отстоял 100 матчей подряд, не пропустив, ни одного мяча. Про его реакцию, его умение читать игру ходили легенды. Не зря западные комментаторы прозвали его «человек-паук» и «черная пантера» — задолго до появления этих фантастических супер-героев.

Он отражал, казалось, «не берущиеся» мячи. Ему и сейчас ставят памятники по всему миру.

Но чем опыт Яшина может помочь российскому футболу? Размышлял Александр Кузмак.

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