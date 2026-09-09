Народный фронт запустил виртуального оператора «Все для Победы!»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Часть абонентской платы будет направляться на закупку необходимого для российских военнослужащих.

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для Победы!», объединившего услуги связи и регулярную помощь военнослужащим. Часть средств от ежемесячной абонентской платы будет направляться в фонд проекта на закупку необходимого оснащения.

Для реализации проекта уже изготовили семь тысяч SIM-карт. К оператору подключились более 400 абонентов. Пилотный проект действует в 30 регионах, при этом география подключения расширяется.

«Мы хотели сделать так, чтобы человек мог пользоваться привычной мобильной связью и при этом каждый месяц автоматически вносить свой вклад в помощь нашим военнослужащим. Часть абонентской платы направляется в фонд „Все для Победы!“, а значит, обычный звонок, сообщение или использование мобильного интернета одновременно становятся частью системной поддержки бойцов», — отметила представитель Народного фронта Юлия Титова.

Абонентам доступны тарифы «Народный» и «Народный+» стоимостью от 300 рублей в месяц без учета дополнительных услуг. В них входят до 1 ТБ интернет-трафика, бесплатная раздача интернета, до тысячи минут на номера других операторов и безлимитные звонки внутри сети. Также предусмотрен перенос действующего номера от другого оператора.

Средства от проекта планируется направлять на приобретение аптечек, радиостанций, детекторов дронов, бронежилетов, генераторов, квадрокоптеров и другого необходимого оснащения. Закупки проводят на основании актуальных заявок от воинских частей. Абоненты будут получать отчеты о переданной помощи.

Получить SIM-карту можно через региональные отделения Народного фронта либо активировать ее самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться QR-кодом на упаковке, внести паспортные данные и подтвердить регистрацию через Госуслуги и «Госключ».

При самостоятельном подключении первое пополнение составляет 400 рублей независимо от выбранного тарифа. Оставшиеся средства сохраняются на балансе. При организованном подключении необходимо обратиться в региональное отделение Народного фронта.

С 2022 года проект «Все для Победы!» оказывает помощь военнослужащим и жителям приграничных регионов. Народный фронт организует сбор пожертвований, закупку необходимого оснащения и его доставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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