Назван лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Полузащитник Никита Кривцов «Краснодара» получил награду после успешного старта сезона.

Никита Кривцов стал лучшим игроком РПЛ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа стал Никита Кривцов

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июля и августа. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

За звание игрока месяца также боролись Максим Глушенков и Александр Соболев из «Зенита», Мирлинд Даку и Маркиньос из «Спартака», Иван Олейников из «Крыльев Советов», Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура из «Ахмата», а также одноклубник Кривцова Жубал.

Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ, получил один голос от комментаторов, а среди болельщиков занял второе место после Маркиньоса. Благодаря приоритету голоса экспертов при равенстве результатов полузащитник «Краснодара» стал победителем.

Футболист принял участие только в четырех стартовых турах чемпионата, после чего выбыл на длительный срок из-за травмы. За это время Кривцов забил в матче первого тура против «Рубина», оформил дубль во встрече с «Факелом», а также отдал результативную передачу, после которой Батчи забил победный мяч в ворота «Спартака».

На момент травмы Кривцов занимал второе место в списке лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас», уступая только Максиму Глушенкову. В составе «Краснодара» его результат остается лучшим наравне с Кристианом — по два гола и две результативные передачи.

Для Кривцова эта номинация стала первой на звание лучшего игрока месяца. Ранее в мае 2022 года он получил награду за самый красивый гол месяца.

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