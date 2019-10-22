Маленькие звездочки: как именитые родители помогают своим детям добиться успеха

Поклонники неизменно следят в социальных сетях не только за своими кумирами, но и за их ближайшим окружением, например, возлюбленными и близкими друзьями. Немало внимания достается и звездным детям — фанаты их именитых родителей обсуждают юных наследников знаменитостей не меньше, чем самих звезд. Впрочем, такой интерес публики может стать хорошим стартом для собственного успеха — многие российские селебритис охотно заводят своим сыновьям и дочерям отдельные аккаунты в Instagram.

Собственные профили маленьких любимцев публики быстро пополняются подписчиками не только из числа поклонников их популярных родителей — обаятельные и талантливые малыши быстро находят свою собственную аудиторию. А мамы и папы помогают способностям своих детей развиться на самом высоком уровне. 5-tv.ru составил список наследников российских звезд, в будущее которых родители вложились уже сейчас.

Гарри и Лиза Галкины

Вот уж о чьем будущем родители действительно позаботились! Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина получают дошкольное образование в элитном заведении, в котором помимо основных предметов детям преподают иностранные языки и фехтование.

Кроме того, именитые родители поощряют стремление своих детей проявлять таланты — Instagram Галкина буквально переполнен фотографиями и роликами, на которых Гарри и Лиза что-то мастерят, сочиняют стихи и песни, исполняют танцы. А маленькая Лиза даже начала карьеру модели — и приняла участие в показе Валентина Юдашкина.

Маруся Будагова и Тея Омарова

Instagram @borodylia

Дочки Ксении Бородиной тоже с раннего детства вовлечены в строительство своего будущего. В своих интервью телеведущая признается, что практически не оставляет девочкам свободного времени — они все время заняты в различных кружках и секциях. Старшая дочь — Маруся — делает успехи в художественной гимнастике. Недавно девочка получила второе место на соревнованиях.

Лея Устименко-Вайнштейн

Instagram @samoylovaoxana

Младшая дочка рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой покорила социальные сети своим обаянием. Фотографии очаровательной курносой девочки с огромными глазами неизменно собирают сотни лайков и восторженных комментариев. Завоевав безоговорочную любовь поклонников своих звездных родителей в раннем возрасте, Лея без сомнения сможет добиться успеха в любой публичной профессии, когда станет старше.

Алиса Юнусова

Старшую дочь рэпера Тимати хорошо знает вся страна — белокурая малышка своей непосредственностью завоевала сердца сотен тысяч поклонников музыканта. На фан-странице девочки в Instagram уже собралось больше десяти тысяч подписчиков, а каждая публикация приносит не меньше тысячи лайков!

Саша Плющенко

Когда твой отец — звезда фигурного катания, не проникнуться этим видом спорта практически невозможно. Шестилетний Саша с самых юных лет усердно тренируется и делает серьезные успехи. Вместе с папой — Евгением Плющенко — он нередко становится героем зарубежных телеэфиров, выступает сольно и пользуется большой популярностью в онлайн-пространстве.

У Саши Плющенко, которого родители любовно прозвали Гном Гномычем, больше 300 тысяч подписчиков в Instagram. Кроме того, юный спортсмен уже самостоятельно зарабатывает, монетизируя часть публикаций в социальной сети и участвуя в различных коммерческих съемках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на свет появился еще один звездный ребенок — модель Анастасия Решетова родила рэперу Тимати сына.