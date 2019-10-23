Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

В жизни есть нечто большее, чем забота о том, как бы принести домой побольше денег или получить хороший отзыв. Звезды напоминают вам о важности жизни в настоящем. Цените простые удовольствия — ванну с пеной, вкусный чай.

Чувствуете творческую симпатию к кому-то — сделайте шаг навстречу. Не обязательно сразу же начинать предметно обсуждать совместные проекты, но можно обсудить некоторые свои идеи.

Тельцы, сегодня вам не помешает консультация более опытного наставника. Например, вашего руководителя или родителей. Звезды настоятельно рекомендуют следовать их советам до тех пор, пока вы окончательно не поймете, как все устроено.

Цели поставлены, Овны. Огонь течет по вашим венам — и он говорит, что нет ничего, чего вы не можете достичь. Готовы войти в режим действия и воплотить в жизнь свои мечты? Ваш творческий потенциал сегодня на высочайшем уровне. Не забудьте записать идеи, которые придут в этот день, и просмотрите их чуть позже — небольшие коррективы на свежую голову сделают их еще лучше.

Прислушайтесь к советам старших, Тельцы. Весы, выкиньте из жизни все, что не приносит вам радость! Козероги, люди зовут вас нахалом не без причины, но в этом нет ничего плохого.

♌ Лев

Что если ваши необработанные эмоции блокируют поток творческого сознания? Кажется, это только усложняет вам жизнь, Львы. Как писал Есенин, «большое видится на расстоянии». Отойдите от ситуации подальше и посмотрите на нее со стороны. Это поможет понять, что делать

Космический совет: посмотрите на происходящее с вами со стороны.

♍ Дева

Новые начинания пугают — но только до тех пор, пока вы не поймете, что прекрасно к ним подготовлены. Каждый шаг, который вы делаете сейчас, будет шагом в правильном направлении. Это время, чтобы использовать свои интеллектуальные способности и создать то, что вы всегда хотели. Помните, ваше единственное препятствие — неуверенность в себе.

Космический совет: будьте уверены в себе — у вас все получится!

♎ Весы

Поговорим о привычке копить, Весы? Посмотрите на материальные блага вокруг вас. Являются ли они источником радости и вдохновения или вы просто боитесь, что избавиться от них может быть неприятно? Пришло время собраться с духом и вышвырнуть из жизни все, что не приносит вам однозначного счастья! Минимализм не в том, чтобы иметь меньше, а в том, чтобы освободить место для чего-то большего.

Космический совет: избавьтесь от всего, что просто занимает место в вашей жизни.

♏ Скорпион

Стабильность, которой вы добились на рабочем месте — плата за кровь, пот и слезы, которые вы вложили. Теперь пришло время сместить акцент на долгосрочное финансовое планирование. Идея состоит не в том, чтобы держаться за все, чем вы обладаете, а в том, чтобы найти баланс между расходами и сбережениями.

Космический совет: займитесь долгосрочным финансовым планированием.

♐ Стрелец

Кажется, вы заработали внушительный авторитет, Стрельцы. Помните, как лидер, вы несете ответственность не только за свою траекторию, но и за рост окружающих. Посмотрите, как вы можете мотивировать их использовать свой истинный потенциал. Космический совет: найдите способ мотивировать тех, кто равняется на вас.

♑ Козерог

Козероги, люди зовут вас нахалом не без причины, но в этом нет ничего плохого. Главное знать меру в своей дерзости и понимать, когда нужно притормозить, чтобы никому не навредить и не обидеть. На профессиональном уровне вам придется постараться и немного постоять за свои убеждения — но помните о мере в проявлении нахальства! Космический совет: не перегибайте палку.

♒ Водолей

Давайте разрушим миф о том, что медитация заключается в том, чтобы наблюдать за своим дыханием, повторять мантры или подниматься над землей. Речь идет о «бытии», а не о том, чтобы стать наблюдателем и соединиться с вашим высшим сознанием. Так что если вы никогда не занимались этим — просто начните с более реалистичных целей. Например, просто посидите в тишине 20 минут. Все, что вам нужно — немного потренироваться, чтобы научиться освобождать свою голову от мыслей на это время.

Космический совет: ставьте реалистичные цели.

♊ Рыбы

Вам никогда не будут нравиться все вокруг без исключения — это нормально. Главное — не позволяйте таким людям неправильно влиять на вас. Помните, что их невежество будет раздражать вас, только если вы себе это позволите. Чтобы помочь себе сохранять спокойствие, потратьте утром несколько минут на йогу, медитацию или другое умиротворяющее занятие.

Космический совет: не нужно раздражаться из-за чужой глупости — кому от этого лучше?

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