Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Волгоград-Москва

В московском аэропорту «Шереметьево» правоохранители задержали пьяного пассажира рейса Волгоград — Москва за дебош на борту самолета. По предварительной информации, 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, грубил членам экипажа и устроил потасовку.

Нарушителя порядка сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Другие подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом хулигане, поведение которого на борту самолета чуть не привело к трагедии. Тогда пассажир самолета, летевшего из Москвы, попытался в воздухе выйти за дверь. Экипажу пришлось срочно посадить лайнер в Ташкенте.