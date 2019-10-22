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  4. Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Волгоград-Москва

Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Волгоград-Москва

, 23:00 26

По предварительной информации, 37-летнего дебошира сняли с рейса.

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

В московском аэропорту «Шереметьево» правоохранители задержали пьяного пассажира рейса Волгоград — Москва за дебош на борту самолета. По предварительной информации, 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, грубил членам экипажа и устроил потасовку.

Нарушителя порядка сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Другие подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом хулигане, поведение которого на борту самолета чуть не привело к трагедии. Тогда пассажир самолета, летевшего из Москвы, попытался в воздухе выйти за дверь. Экипажу пришлось срочно посадить лайнер в Ташкенте.

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