Пассажир самолета попытался в воздухе выйти за дверь

В Ташкенте совершил вынужденную посадку лайнер, летевший из Москвы. Причиной незапланированной остановки стало ЧП на борту.
Как сообщает «Интерфакс», в салоне самолета возник конфликт между пассажиром, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и экипажем. Во время полета мужчина попытался покинуть воздушное судно, открыв дверь.
По данным издания, дебошир, не реагировавший на замечания экипажа и едва не разгерметизировавший салон самолета, оказался гражданином Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крупный бизнесмен устроил скандал на рейсе Самара — Москва.