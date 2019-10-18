Пассажир самолета попытался в воздухе выйти за дверь

В Ташкенте совершил вынужденную посадку лайнер, летевший из Москвы. Причиной незапланированной остановки стало ЧП на борту.

Как сообщает «Интерфакс», в салоне самолета возник конфликт между пассажиром, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и экипажем. Во время полета мужчина попытался покинуть воздушное судно, открыв дверь.

«Организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна», — цитирует издание представителя столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елену Марковскую.

По данным издания, дебошир, не реагировавший на замечания экипажа и едва не разгерметизировавший салон самолета, оказался гражданином Белоруссии.

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