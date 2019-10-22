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В Петербурге наркоман выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов

, 23:13 Видео 87

Инцидент произошел в Невском районе Северной столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, ВКонтакте @spb_today

Молодой человек в состоянии наркотического опьянения выстрелил в сотрудника полиции, приехавшего на вызов.

По информации пресс-службы петербургского управления МВД, ЧП произошло в Невском районе. По предварительной информации, в отдел полиции поступила информация о бытовом конфликте. Женщина сообщила, что ее избивает сын. Правоохранитель прибыл по указанному адресу. В процессе разбирательства злоумышленник выстрелил в полицейского.

По предварительным данным, стрелявший находился в состоянии наркотического опьянения. Тип оружия не установлен. Пуля попала сотруднику полиции в плечо. Правоохранитель госпитализирован.

Другие подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. Стрелок был задержан сотрудниками полиции.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия в столичном хостеле, где наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых.

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