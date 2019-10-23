Директор автоцентра на Porsche сбил петербурженку и протащил ее под капотом

Полиция Петербурга разбирает обстоятельства аварии, которая произошла на территории закрытого оборонного завода. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как дорогой внедорожник сбивает проходящую мимо девушку. И протаскивает ее по дороге. От смертельных травм пострадавшую уберегло лишь то, что автомобиль только начал движение и ехал медленно. Но девушка все равно проведет в больнице несколько недель.

А чем занимается водитель, и кто он вообще такой — выяснял Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором иномарка на полной скорости сбила двух человек на пешеходном переходе в Петербурге.