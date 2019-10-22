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  4. Иномарка на полной скорости сбила двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Иномарка на полной скорости сбила двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

, 22:01 Эксклюзивное видео 88

ЧП произошло на улице Ленсовета. Пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, один человек в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, 5-tv.ru

Мужчину и женщину, переходящих дорогу по пешеходному переходу, сбила иномарка в Санкт-Петербурге. Авария произошла во вторник, 22 октября, примерно в 20:40 на улице Ленсовета около дома № 29. 

В распоряжении 5-tv.ru попало видео с камеры наблюдения. В кадре белая иномарка сбивает мужчину и женщину. Водитель хэтчбека даже не попытался сбросить скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Пешеходов в результате столкновения высоко подбросило и выкинуло к краю проезжей части.

Как сообщает телеканал 78.ru, по предварительной информации, оба пострадавших госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор автосервиса в Петербурге сбил на Porsсhe девушку и протащил ее по дороге.

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