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«Томность и роскошь»: Глафира Тарханова сделала фотосессию в прозрачном балахоне

, 6:26 Фото 595

Актриса и мать четверых детей не постеснялась сняться в наряде из органзы.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Актриса театра и кино Глафира Тарханова доставила подписчикам в Instagram эстетическое удовольствие. На своей странице она выложила кадры с фотосессии в стиле ретро. На них звезда экрана лежит на полу в прозрачном белом балахоне из органзы на фоне предметов роскоши.

На первый взгляд кажется, будто за длинным одеянием ничего нет. И остается лишь удивляться, как мать четверых детей отважилась на такую съемку. Но внимательные зрители увидят, что эффектный «тюль» скрывает телесного цвета мини. Впрочем, от этого снимки не становятся менее интересны. Особенно если принять во внимание откровение Глафиры в подписи к фото.

«В детстве я думала, актриса должна выглядеть примерно так! Наконец-то соответствую. На столе вместо завтрака — жемчуга. Томность, роскошь и живые цветы повсюду! Спасибо, что осуществили мечту!» — поблагодарила Тарханова авторов снимков.

Instagram @glafiratarhanova

Не менее приятными оказались слова поклонников под постом.

«Шедевр, который достоин не только фотографа, но и кисти художника. Супер!

«Ну просто прелесть!

«Самая настоящая и красивая актриса!»

«Волшебная фея!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Глафиры Тархановой «выросла» борода.

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