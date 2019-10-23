Посольство РФ запросило у США разъяснения о порядке депортации Бутиной

Дипломатическое представительство РФ в США адресовало Госдепартаменту ноту с просьбой разъяснить порядок депортации осужденной в Штатах гражданки России Марии Бутиной на родину.

Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, по данному вопросу налажен тесный контакт с представителями американского внешнеполитического ведомства. Кроме того, об обращении дипломатов РФ проинформировали минюст, федеральное бюро тюрем (США) и Белый дом, сообщает ТАСС.

Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения, она отбывает наказание в тюрьме штата Флорида. По словам адвоката, девушка чувствует себя хорошо, работает на кухне, ей разрешено слушать плеер и общаться с родными по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Бутина записала видеообращение к россиянам из американской тюрьмы.