Посольство РФ запросило у США разъяснения о порядке депортации Бутиной

Дипломатическое представительство РФ в США адресовало Госдепартаменту ноту с просьбой разъяснить порядок депортации осужденной в Штатах гражданки России Марии Бутиной на родину.
Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, по данному вопросу налажен тесный контакт с представителями американского внешнеполитического ведомства. Кроме того, об обращении дипломатов РФ проинформировали минюст, федеральное бюро тюрем (США) и Белый дом, сообщает ТАСС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Бутина записала видеообращение к россиянам из американской тюрьмы.