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  4. Иностранцы составляют львиную долю таксистов в Москве — видео

Иностранцы составляют львиную долю таксистов в Москве — видео

, 8:08 Эфирная новость 32

Таксомоторные компании предъявляют минимальные требования к водителям, результаты — плачевные.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Большинство московских таксистов — иностранцы. К такому выводу пришли в столичном Департаменте транспорта.

В ходе совместного рейда с полицейскими сотрудники ведомства выяснили: лидируют среди водителей — киргизы. Следом по порядку идут узбеки, таджики, азербайджанцы, армяне и грузины. Но проблема не в их национальности, а в отсутствии контроля над таксомоторными компаниями и агрегаторами: на работу они берут в буквальном смысле всех без разбора.

Об этом говорят результаты проверки. Так, девять человек оказались в розыске, десятки таксистов садились за руль в пьяном виде, а несколько сотен водителей и вовсе ездили без прав.

Ранее 5-емюкг сообщал, что в Москве таксист нашел оставленную на скамейке шестимесячную девочку.

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