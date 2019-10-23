Большинство московских таксистов — иностранцы. К такому выводу пришли в столичном Департаменте транспорта.

В ходе совместного рейда с полицейскими сотрудники ведомства выяснили: лидируют среди водителей — киргизы. Следом по порядку идут узбеки, таджики, азербайджанцы, армяне и грузины. Но проблема не в их национальности, а в отсутствии контроля над таксомоторными компаниями и агрегаторами: на работу они берут в буквальном смысле всех без разбора.

Об этом говорят результаты проверки. Так, девять человек оказались в розыске, десятки таксистов садились за руль в пьяном виде, а несколько сотен водителей и вовсе ездили без прав.

Ранее 5-емюкг сообщал, что в Москве таксист нашел оставленную на скамейке шестимесячную девочку.