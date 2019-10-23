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  4. «Совершенная!» Zivert показала чувственное фото из танцевального класса

«Совершенная!» Zivert показала чувственное фото из танцевального класса

, 10:18 Фото 49

Певица продемонстрировала стройные ноги и идеальную внешность.

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Фото, видео: Instagram @_zivert

Российская поп-дива Zivert решила побаловать подписчиков в Instagram «жаркой» фотографией. На снимке певица красуется в черном платье с откровенными вырезами на бедрах и белой рубашке, завязанной под самой грудью. Образ исполнительницы дополнили яркий макияж и необычный белый маникюр. Звезда на фото позирует в зеркальном танцевальном зале, сидя на полу в эротичной позе. Невероятные скулы, стройные загорелые ножки и атмосфера секса сделали свое дело — за несколько часов публикация набрала более 30 тысяч лайков.

«Я всего боюсь, я боюсь, что выйду из этой комнаты и не буду чувствовать того, что чувствую сейчас. Потанцуй со мной», — подписала пост знаменитость.

Instagram @_zivert

Поклонники певицы Zivert по достоинству оценили необычный соблазнительный образ кумира. Многие фанаты отметили — поп-дива обладает бешенной сексуальной энергетикой и поразительной чувственностью.

«Так красиво, что хочется на 17-ти этажный дом билборд напечатать!»

«Какая совершенная и не похожая на всех!»

«Богиня»;

«Невероятно чувственная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zivert представит Россию на премии MTV EMA 2019.

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