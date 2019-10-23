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  4. «Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

, 9:20 Фото 1 043

Необычный образ певицы заставил поклонников гадать: шутка это или новое веяние моды.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Глюкоза удивила подписчиков в Instagram необычным образом, который будто бы собирали сразу несколько разных стилистов. На снимке в новой публикации певица позирует в коротком платье цвета морской волны, бордовых узорчатых колготках, блестящей чалме, розовых роликах и белых наколенниках.

Важно отметить и локацию, в которой прошла фотосессия: поп-дива сидит на тумбе, напоминающей спортивного «козла», с накинутым поверх домашним халатом.

Instagram @glukozamusic

Поклонники Глюкозы не до конца поняли, как реагировать на подобный наряд кумира: восхищаться смелости и необычному стилю или высмеивать за полнейшее отсутствие вкуса? В комментариях фанаты разделились на два лагеря, которые с переменным успехом то приходили от образа певицы в восторг, то оставляли критичные саркастичные комментарии.

«Коньки при чем?!»

«Моя Шахерезада!»

«Вот это наряд! Как Арлекино!»

«Красавица!»

«Что за Шамаханская царица?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Глюкоза выложила фото, на котором стоит на руках.

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