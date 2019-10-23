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«Музыка — не во имя заработка»: Алексей Чумаков о выступлении в Crocus City Hall

, 14:52 Фото 98

Концерт пройдет 16 ноября в преддверии юбилейного тура певца.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В преддверии большого юбилейного тура певец Алексей Чумаков выступит в столичном концертном зале Crocus City Hall 16 ноября. Исполнитель пообещал фанатам невероятное шоу и беспрецедентное звуковое оформление, которое создаст иллюзию того, что артист находится совсем рядом со слушателем. По словам звезды, концерт на семитысячной площадке станет для него настоящей победой.

«Когда собираешь семитысячный зал людей, всецело погруженных в твое творчество, то понимаешь, что музыка, если она написана от души и не во имя заработка, а во имя музыки, прежде всего, то она всегда доходит до сердец людей! Можно купить узнаваемость, но нельзя заставить себя любить», — поделился исполнитель.

Для поклонников Алексей Чумаков подготовил множество приятных сюрпризов и премьер. Певец также пообещал исполнить все старые хиты.

«Зрители — это самые значимые люди для того, чтобы творчество существовало. И поэтому каждый раз, когда я смотрю в зал и вижу людей, которые поют, плачут, смеются, я испытываю колоссальное чувство любви к каждому присутствующему», — утверждает артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Алексей Чумаков снялся в объятиях жгучей брюнетки.

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