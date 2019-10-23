Четырнадцатилетняя девочка исчезла в Свердловской области

В Свердловской области в городе Туринск пропала несовершеннолетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведутся поиски.

Четырнадцатилетний подросток ушла из дома в школу 21 октября. После этого связь с ребенком оборвалась. Отмечается, что ранее девочка без разрешения родных никуда надолго не уходила.

В настоящий момент допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетней. Поисками девочки занимаются правоохранительные органы и специализированный волонтерский отряд «Прорыв».

Следователями проведен осмотр места жительства пропавшей, а также местности на берегу реки, где, могла находиться девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве пропала подруга Алеси Кафельниковой.