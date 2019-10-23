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  4. Четырнадцатилетняя девочка исчезла в Свердловской области

Четырнадцатилетняя девочка исчезла в Свердловской области

, 14:43 Видео 38

Поисковые отряды и правоохранительные органы ищут ребенка с 21 октября. По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; СК РФ

В Свердловской области в городе Туринск пропала несовершеннолетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведутся поиски.

Четырнадцатилетний подросток ушла из дома в школу 21 октября. После этого связь с ребенком оборвалась. Отмечается, что ранее девочка без разрешения родных никуда надолго не уходила.

В настоящий момент допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетней. Поисками девочки занимаются правоохранительные органы и специализированный волонтерский отряд «Прорыв».

Следователями проведен осмотр места жительства пропавшей, а также местности на берегу реки, где, могла находиться девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве пропала подруга Алеси Кафельниковой.

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