«Семья в шоке»: Подруга Алеси Кафельниковой пропала в Москве

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся на своей странице в Instagram сообщила о том, что пропала ее подруга — модель Анита. Как пишет KP.RU, девушка вышла из дома в воскресенье, 20 октября, и не вернулась. Ни члены семьи, ни друзья не знают, где находится Анита — на звонки она не отвечает.

Родственники модели обеспокоены ее отсутствием. В течение двух дней они ищут девушку, однако пока все безуспешно. К поискам подключилась подруга пропавшей — Алеся Кафельникова. Она обратилась к подписчикам в соцсети и попросила их связаться с родственниками Аниты в случае, если они ее найдут.

«Все ищем ее, семья в шоке. Вчера после работы не вернулась домой, никто не может найти! Позвоните родителям, если вы что-то знаете», — написала Алеся.

Instagram @anita_zet

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh намекнули фанатам на воссоединение.