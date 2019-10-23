Водитель погрузчика «залип» в телефоне и сбил двух сотрудниц МВД в центре Москвы

Водитель погрузчика сбил двух сотрудниц МВД в центре Москвы. Инцидент произошел днем 23 октября в Погорельском переулке.

Как стало известно 5-tv.ru, женщины направлялись на обед и были вынуждены выйти на проезжую часть из-за ремонта тротуара. В этот момент водитель погрузчика «залипал» в телефоне и не заметил идущих по дороге сотрудниц финансово-экономического департамента МВД. От удара ковшом 51-летняя и 48-летняя женщины упали на проезжую часть и получили травмы. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Пострадавшим на месте была оказана помощь подоспевшими медиками. Автоинспекторы ведут розыск сбежавшего горе-водителя.

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