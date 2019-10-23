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Три человека погибли в страшном ДТП в Вологодской области — фото

, 14:01 Фото 159

Выжить в аварии удалось только крокодилу, питону, ежу, кролику и морской свинке, которых перевозили в одном из автомобилей.

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Фото, видео: УМВД; 5-tv.ru

Три человека погибли в страшном ДТП в Бабушкинском районе Вологодской области. Авария произошла утром 23 октября на 195 километре трассы Чекшино-Тотьма-Никольск в районе деревни Миньково.

В результате лобового столкновения двух отечественных легковушек — «вазовской семерки» и LADA Largus погибли оба водителя, а также пассажирка «тольяттинского универсала». Выжившими в аварии стали крокодил, питон, еж, кролик, морская свинка, которых перевозили в «ларгусе».

Инспекторы ГИБДД передали питомцев спасателям МЧС. Их отправили на передержку в медучреждение села имени Бабушкина.

В настоящий момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две иномарки влетели в толпу прохожих на Обводном канале в Петербурге.

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