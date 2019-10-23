Ученые раскрыли простой секрет быстрого похудения

В ходе масштабного эксперимента ученые выяснили, какой фактор оказывает наиболее эффективное воздействие на процесс похудения. Оказалось, чтобы быстро избавиться от лишних килограмм, достаточно начинать день с зарядки.

В исследовании на протяжении шести недель участвовали 30 человек. У каждого из них были проблемы с лишним весом, либо ожирение. Испытуемых разделили на три группы: первые делали зарядку до завтрака; вторые — после первого приема пищи; третьи вообще не занимались гимнастикой.

В результате эксперимента, специалисты пришли к выводу о том, что вес испытуемых, ежедневно получающих физическую нагрузку по утрам, планомерно снижался. При чем, занимавшиеся спортом до завтрака худели в два раза быстрее, потому что инсулин в их крови понижался.

По мнению ученых, зарядка натощак благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, не провоцирует скачков уровня сахара, защищает от развития диабета II типа, а также позволяет быстрее сжигать жировые отложения, сообщает Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

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